Вимагали неіснуючий борг, били та погрожували вбивством: у Мукачеві затримали двох рекетирів

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Слідчі Мукачівського районного управління поліції спільно з оперативниками УСР та за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури затримали двох зловмисників, які вимагали у місцевого жителя неіснуючий борг. Підозрювані погрожували потерпілому та його родині вбивством, до самого чоловіка неодноразово застосовували фізичну силу.

Поліцейські, за силової підтримки бійців КОРД, затримали 27-ми та 29-річного мукачівців під час назначеної ними зустрічі з потерпілим, яка відбулася неподалік гаражних кооперативів У Мукачеві. Фігуранти саме отримали 10 тисяч гривень, які призначалися як частина від загальної суми «боргу».

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Відповідно до статті 208 КПК України підозрюваних було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, тобто Вимагання, що вчинене в умовах воєнного стану. Також суд вже розглянув клопотання сторони обвинувачення та обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення грошової застави.

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За скоєне затриманим загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області

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