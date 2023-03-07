Вимагали неіснуючий борг, били та погрожували вбивством: у Мукачеві затримали двох рекетирів

Слідчі Мукачівського районного управління поліції спільно з оперативниками УСР та за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури затримали двох зловмисників, які вимагали у місцевого жителя неіснуючий борг. Підозрювані погрожували потерпілому та його родині вбивством, до самого чоловіка неодноразово застосовували фізичну силу.

Поліцейські, за силової підтримки бійців КОРД, затримали 27-ми та 29-річного мукачівців під час назначеної ними зустрічі з потерпілим, яка відбулася неподалік гаражних кооперативів У Мукачеві. Фігуранти саме отримали 10 тисяч гривень, які призначалися як частина від загальної суми «боргу».

Відповідно до статті 208 КПК України підозрюваних було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, тобто Вимагання, що вчинене в умовах воєнного стану. Також суд вже розглянув клопотання сторони обвинувачення та обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення грошової застави.

За скоєне затриманим загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області