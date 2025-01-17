Вимагання $2000 за підключення до трансформаторної підстанції філії АТ «Укрзалізниця» – підозрюють головного інженера філії

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головному інженеру однієї з філій АТ «Укрзалізниця» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до головного інженера звернувся представник підприємця щодо підписання погоджувального листа на проведення робіт з підключення до трансформаторної підстанції, що розташована на території філії АТ «Укрзалізниця». На це посадовець повідомив про можливі проблеми з підписанням листа. Однак за 2000 доларів США обіцяв погодити підключення, підписавши усі необхідні документи.

Під час отримання частини грошей у сумі 1500 доларів США головного інженера затримали в порядку ст. 208 КПК.

Пресслужба Київської міської прокуратури