Вимагання $7 тисяч неіснуючого боргу – завершено розслідування відносно двох підозрюваних

Зловмисники погрожували потерпілому підпалити його майно, якщо він не поверне «борг». За скоєне чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення. Подальшу долю фігурантів вирішить суд.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 41-річний мешканець Миколаєва та його 31-річний спільник наприкінці 2021 року та 2022 року вимагали кошти у миколаївця.

Зловмисники застосовували до потерпілого фізичне насилля та погрози фізичної розправи, змушуючи таким чином сплатити їм 7000 доларів США у якості повернення неіснуючого боргу. Також фігуранти залякували жертву знищити його майно і автомобіль шляхом підпалу. Потерпілий, побоюючись за своє життя, віддав грошові кошти одному із фігурантів.

Внаслідок злочинних дій фігуранти отримали від потерпілого понад 7 тисяч доларів США.

Викрили зловмисників слідчі слідчого управління обласного главку поліції та співробітники Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції за силової підтримки роти поліції особливого призначення.

42-річному чоловікові та його 31-річному спільнику слідчі повідомили про підозри за чч. 2, 4 ст. 189 КК України «Вимагання».

Санкція статті передбачає покарання до 12 років увʼязнення.

Нині слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області