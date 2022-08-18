Вимагання, незаконне заволодіння авто та продаж інформації з державних баз даних – поліцейському та двом його спільникам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру оперуповноваженому одного з районних управлінь поліції міста Києва у незаконному заволодінні транспортним засобом, заволодінні грошовими коштами шляхом обману та несанкціонованому копіюванні інформації, яка зберігається в автоматизованих інформаційних системах, що призвело до її витоку (ч. 1 ст. 289, ч. 3 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 362 КК України). Також, про підозру повідомлено двом спільникам правоохоронця у заволодінні грошовими коштами шляхом обману (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, 27-річний правоохоронець на початку квітня поточного року незаконно заволодів позашляховиком, який був виставлений військовослужбовцем на продаж в одному з автосалонів та фактично зберігався у Київській області з метою збереження в період ведення активних бойових дій навколо столиці.

Поліцейський, реалізовуючи протиправний умисел, повідомив зберігачам, що автівка перебуває в розшуку та він, як працівник правоохоронного органу, має право її арештувати та вилучити.

Після того, як правоохоронець упродовж тижня використовував викрадений автомобіль у власних цілях, він вирішив заволодіти й грошима продавця.

Для цього правоохоронець залучив двох цивільних осіб для введення в оману військовослужбовця, який намагався цей автомобіль продати.

Підозрювані видавали себе за покупців, які нібито придбали цей позашляховик в автосалоні за добу до початку збройної агресії рф, водночас не встигли його забрати.

Поліцейський в свою чергу наполягав на тому, що автівка є предметом кримінального правопорушення і у разі, якщо військовослужбовець не сплатить «покупцям» грошові кошти у сумі 20 тис. доларів США, то її буде конфісковано.

У ході досудового розслідування зафіксовано факт отримання грошових коштів підозрюваними.

Крім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що поліцейській неодноразово використовував наданий йому доступ до інформаційних баз даних державних органів для пошуку та передачі конфіденційної інформації третім особам.

Варто зазначити, що поліцейський раніше вже перебував у полі зору правоохоронних органів. Так, Голосіївський районний суд міста Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням вказаної особи та ще 4 членів етнічного злочинного угрупування у вчиненні крадіжки організованою групою.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття протиправних дій поліцейського та його спільників проводилося прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ Національної поліції.

Київська міська прокуратура