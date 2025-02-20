Вимагав у знайомої 200 тисяч гривень – на Львівщині затримали зловмисника

Затриманий переслідував 28- річну мешканку Стрия, погрожував, застосовував фізичне насильство та вимагав повернути неіснуючий борг. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фігуранта, 45-річного мешканця Стрийського району, викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини та співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник вимагав потерпілу сплатити неіснуючий борг у сумі 200 тисяч гривень, застосовуючи фізичне насильство та переслідуючи її. Отримавши від жінки 50 тисяч гривень, він продовжував чинити тиск та вимагати сплатити йому решту суми.

12 лютого поліцейські затримали фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України у Львові після одержання ним чергового «траншу» від жінки в сумі 150 тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області