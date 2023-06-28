Винуватець ДТП, в якій загинуло троє людей, отримав шість років позбавлення волі

За принципової позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури Горохівський районний суд визнав 41-річного волинянина винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, заподіяли потерпілим тяжкі тілесні ушкодження та спричинили загибель кількох осіб (ч.3 ст. 286 КК України).

Увечері 18 липня 2021 року чоловік за кермом автомобіля «FORD FOCUS» із перевищенням швидкості рухався автодорогою у селі Печихвости Луцького району.

Не впоравшись із керуванням, він допустив зіткнення свого авто з придорожнім деревом.

У результаті ДТП загинула 4-річна дівчинка та двоє дорослих пасажирів, ще четверо пасажирів авто, серед яких двоє дітей, зазнали травм.

Зауважимо, що усі діти в автомобілі їхали без використання дитячих утримуючих систем.

Суд призначив водію покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керування транспортними засобами.

Пресслужба обласної прокуратури