Винуватець «п’яної» смертельної ДТП на Харківщині проведе за ґратами 7 років

За принципової позиції прокурорів Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 41-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що у червні 2021 року чоловік, керуючи автомобілем у нетверезому стані, їхав разом зі своїм кумом по автодорозі «Харків-Зміїв-Балаклія» у напрямку м. Зміїв.

Водій не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перевернувся. Водій вижив, пасажир від отриманих травм загинув у кареті швидкої допомоги.

У суді обвинувачений свою вину не визнав та все заперечував.

1 березня 2023 року суддя Зміівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Винуватцю ДТП призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк на 7 років. Чоловіка взято під варту в залі суду.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура