Винуватець смертельної ДТП на Львівщині уник покарання через бажання служити у війську

У суді обвинувачений Микита К. визнав свою провину та розповів, що не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість, що призвело до ДТП. Військовий намагався надати водію ВАЗу медичну допомогу, але було запізно, оскільки він загинув на місці. Обвинувачений відшкодував матері та брату загиблого компенсацію, просив не призначати йому тюремне ув’язнення та не позбавляти водійських прав, щоб мати можливість надалі «захищати Вітчизну від агресора».

Брат та матір загиблого просили суд суворо не карати винуватця ДТП, зокрема не призначати реального покарання та не позбавляти водійських прав.

«Виходячи з норм моралі та займаючи продержавницьку позицію, вона усвідомлює, що жодної користі від того, що обвинувачений у цей важкий для країни час буде відбувати покарання у місцях позбавлення волі, а не нести надалі військову службу, нікому не буде», – наводять позицію матері загиблого.

Цю справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали, позиції учасників справи та дані про обвинуваченого. Зокрема, Микита К. добровільно відшкодував потерпілим завдану шкоду, не мав мотиву вчиняти кримінальне правопорушення, позитивно характеризується за місцем військової служби, має нагороди та відзнаки. Він є також раніше не судимим та не порушував ПДР.

Суддя визнав Микиту К. винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив три роки тюрми, звільнивши від відбування покарання із іспитовим терміном у півтора року. Його не позбавляли права керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити. // ZAXID.NET