Винуватець смертельної ДТП на Рівненщині отримав 3 роки реального ув’язнення замість іспитового строку

За принципової позиції прокурорів Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд ухвалив новий вирок у кримінальному провадженні стосовно жителя смт Володимирець, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а також завідомо залишив його без допомоги у небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

ДТП сталася ввечері 16 липня 2022 року у Володимирці. Тоді водій автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» на перехресті не пропустив «ВАЗ 21703», який рухався головною дорогою та допустив зіткнення з легковиком. Від отриманих травм водій ВАЗівки загинув на місці пригоди, а кермувальник позашляховика зник з місця події і прийшов до поліції лише за кілька днів.

У вересні 2023 року Володимирецький районний суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Крім того, суд, на підставі ст. 75 КК України, звільнив обвинуваченого від відбування основного покарання з 3-річним іспитовим строком.

Прокуратура, вважаючи таке покарання занадто м’яким та невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення, подала апеляційну скаргу.

Волинський апеляційний суд, перевіривши рішення та заслухавши доводи прокурора, вирок суду першої інстанції скасував та ухвалив новий, яким обвинуваченого визнано винним та засуджено до 3 років реального позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури