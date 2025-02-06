Винуватця аварії на Печерську, в якій загинула родина, засудили до 12 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок громадянину Грузії за фактом вчинення ДТП в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, в якій загинуло подружжя (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений в грудні 2023 року за кермом автомобіля «Toyota Land Cruiser 200» рухався по вулиці Старонаводницькій у місті Києві зі швидкістю 130 км/год при максимальній дозволеній на цій ділянці швидкості 50 км/год.

Рухаючись з перевищенням швидкості, нетверезий чоловік вилетів на зустріч автомобіля «Renault Megane», в якому їхали чоловік та дружина. Внаслідок зіткнення родина загинула на місці.

Вироком Печерського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні смертельної ДТП та засуджено до 12 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Чоловік перебуває під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури