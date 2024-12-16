Винуватця ДТП на Львівщині, в якій загинули 7 людей, взято під варту без права внесення застави

Підозрюваному у вчиненні ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, серед яких дитина, обрали запобіжний захід вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України)”, — ідеться у повідомленні.

Окрім водія BMW, підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України).