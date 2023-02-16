Винуватця смертельної ДТП біля Sky Mall засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання Київською міською прокуратурою публічного обвинувачення судом оголошено обвинувальний вирок 32-річному водію за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками (ч. 3 ст. 286 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що 13 жовтня 2018 року обвинувачений, керуючи автомобілем Seat Leon у стані алкогольного сп’яніння, рухався зі сторони Північного мосту в напрямку вул. Оноре де Бальзака зі значним перевищенням швидкості (близько 165 км/год).

Виїхавши на смугу громадського транспорту, водій допустив зіткнення з іншим автомобілем, який рухався з ним в одному напрямку.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів Seat Leon померли на місці пригоди, ще троє отримали тілесні ушкодження, двоє з них тяжкі. Також постраждав водій іншого автомобіля, він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Вироком суду винуватця смертельної ДТП визнано винним та призначено максимально можливе за санкцією статті покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура