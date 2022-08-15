Виправдовувала російську агресію проти України – мешканці Березнегуватської ОТГ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури 20-річній мешканці одного із сіл Березнегуватської територіальної громади повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана поширювала у соціал ьній мережі власноруч виготовлені відеоролик та фотоматеріали щодо виправдовування дій російських окупантів та глорифікацію особи, яка здійснює збройну агресію рф на території України.

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції № 2 Баштанського відділу поліції ГУ Нацполіції в області.

У разі доведення вини їй загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура