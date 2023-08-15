Виправдовувала збройну агресію РФ – експрокурорці однієї з окружних прокуратур Миколаївщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру прокурору однієї з окружних прокуратур Миколаївської області у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на посаді прокурора окружної прокуратури, підозрювана в листуванні у мобільному застосунку Telegram виправдовувала, визнавала правомірною та заперечувала збройну агресію держави-окупанта проти України.

Вона стверджувала, що бійці Збройних Сил України знущалися над жителями міста Маріуполя, тому, з її слів, коли туди зайшли російські солдати місцеві були раді.

У війні на Донбасі вона звинувачувала українську владу, стверджуючи, що Україна перебуває під контролем заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Миколаєві, за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора