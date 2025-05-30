Виправдовували напад рашистів на Україну – судитимуть чотирьох членів забороненої «Компартії України»

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох чоловіків, які виправдовували, визнавали правомірною агресію рф проти України, розпочату в 2014 році (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 КК України.)

Слідством установлено, що фігуранти упродовж 2023-2024 років у ході публічних виступів поширювали матеріали, які виправдовують та визнають правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Так, обвинувачені у спілкуванні зі знайомими переконували їх, що триває «громадянськя війна на Донбасі», «росія хотіла врегулювати все мирним шляхом, але Україна не дотрималася Мінських домовленостей і росії довелося напасти». Крім того, виправдовували анексію АР Крим, оскільки «росії довелось втрутитись, щоб там не було американського флоту». Також систематично обговорювали ідею відновлення СССР.

До обвинувачених застосовано домашні арешти та особисте зобов’язання.

Наразі двоє обвинувачених повністю визнали свою провину.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечувався співробітниками УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 436-2 КК України передбачено покарання від 5 до 8 років розбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури