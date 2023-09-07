Виправдовував російську збройну агресію – повідомлено про підозру так званому «виконавчому секретарю руху пацифістів»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України ( ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, будучи діючим виконавчим секретарем Громадської організації «Українського Руху Пацифістів» підписав та направив до однієї з державних установ лист. У додатках до цього листа він долучив документ з назвою «Мирний порядок денний для України та світу».

У цьому зверненні підозрюваний називав рф, яка розв’язала та веде агресивну війну проти України, «міфічним ворогом», а повномасштабне вторгнення збройних сил рф в Україну – «загостренням збройних конфліктів», в якому винуваті обидві сторони.

Також він зазначав, що захист України проти окупаційних сил нібито «може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами».

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що такі висловлювання мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Також в межах слідства встановлено, що підозрюваний на своєму телеграм-каналі активно закликав мешканців столиці використовувати різні способи ухилення від мобілізації.

Досудове розслідування триває.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора