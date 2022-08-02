Вирощував коноплі у штучних умовах – поліцейські повідомили про підозру столичному «наркоплантатору»

Чоловік орендував підсобне приміщення в одному з промислових районів столиці. Приміщення він обладнав всім необхідним для вирощування конопель методом гідропонування. Рослин планував переробити у канабіс та збувати серед знайомих.

Викрили 30-річного зловмисника оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в м. Києві спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції.

Встановлено, що фігурант орендував приміщення в одному з районів столиці. Там він змонтував спеціальні бокси, які обладнав усім необхідним для штучного вирощування рослин коноплі: спеціальне освітлення, датчики температури та вологості, вентиляція та система крапельного поливу. Коноплі вирощував елітних сортів, їх насіння він заздалегідь придбав через Інтернет.

Нарковмісні рослини порушник планував переробити на канабіс та збувати серед знайомих.

Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили лабораторне обладнання та близько сотні рослин коноплі. За попередніми підрахунками, в разі збуту виготовленого наркотику з такої кількості наркорослин він міг отримати понад 500 тисяч гривень прибутку.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому може загоджувати до семи років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура м. Києва.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України