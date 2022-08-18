Вирощував на балконі на продаж 136 кущів коноплі: на столичній Троєщині викрили «наркоаграрія»

Слідчі вилучили наркотичні рослини, більше півкілограма готового до продажу канабісу та зіп-пакети з насінням. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники кримінальної поліції спільно зі слідчими Деснянського управління поліції викрили 40-річного киянина у скоєнні наркозлочину.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Євгеній Статкевич, поліцейські провели першочергові слідчі дії та довели причетність затриманого до зберігання наркотиків у великих розмірах з подальшим їх збутом:

«Під час санкціонованого обшуку у квартирі на вулиці Закревського ми виявили 18 скляних банок різного об’єму з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зіп-пакети з насінням. Вилучене ми направили на проведення експертизи, яка встановила, що це – канабіс загальною вагою 600 грамів. Фігурантом виявився місцевий мешканець, 1982 року народження, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Крім цього, на балконі помешкання фігурант вирощував 136 кущів коноплі, які ми вилучили та направили на експертизу. Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження ми також повідомили киянину про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною другою статті 310 Кримінального кодексу України – посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Наразі наркозбувач перебуває у слідчому ізоляторі», – додав слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва