Вирвали з рук сумку, в якій було майже ₴1,5 млн., – засуджено двох грабіжників з Полтавщини

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винними двох жителів Полтавщини у грабежі (ч. 5 ст. 186 КК України).

Їх засуджено до 9 та 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Подія сталась у листопаді 2019 року в обласному центрі.

Знаючи, що потерпіла має при собі велику суму грошей, обвинувачені вирішили заволодіти ними. Вони підстерегли жінку біля автомобіля. Один із засуджених підбіг до неї, заприскав обличчя газовим балончиком та вирвав з рук сумку, в якій було близько 1,5 млн грн у різній валюті.

Разом зі спільником, який спостерігав щоб ніхто не завадив вчиненню злочину, нападники втекли.

Постраждала намагалась зупинити грабіжників, однак їй це не вдалось.

Правоохоронці встановили обставини події та затримали чоловіків. Виявилось, що один з них має судимість за вбивство.

До вироку суду засуджені перебували під вартою.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури