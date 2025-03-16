Вирвав з рук 25 тисяч гривень: у Львові працівники карного розшуку оперативно затримали зловмисника

38-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Слідчий встановив, що 38-річний мешканець Львова близько 17 години 14 березня ходив по вулиці Степана Бандери у пошуках оренди квартири на ніч. До нього підійшов чоловік та запропонував оселю за 2000 гривень. Той погодився на умови, заплатив гроші та разом пішли оглядати помешкання.

Піднявшись на 7-ий поверх, «орендодавець» повідомив, що потрібно зачекати кілька хвилин, а для прискорення варто додати ще 100 гривень.

Львів’янин зрозумів що потрапив у пастку, тож вирішив заплати гроші. Коли ж дістав із внутрішньої кишені згорток з грішми, зловмисник вирвав їх з рук та втік. Зі слів потерпілого у нього було 25 тисяч гривень.

Мешканець Львова одразу повідомив на спецлінію 102 та надав детальний опис зловмисника. На його пошуки орієнтували працівників карного розшуку та сектору кримінального аналізу Рівненського РУП.

Вже через кілька годин оперативники на перехресті вулиць О. Новака–Чорновола виявили схожого за описом чоловіка. Останній почав утікати, однак його вдалося затримати. При ньому виявили майже 4 тисячі гривень.

Встановлено, що 38-річний фігурант і раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, зокрема, у лютому цьогоріч завершився іспитовий термін.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області