Вищий антикорупційний (?) суд дозволив ексчинуші, фігуранту кримінальної справи на сотні мільйонів, виїхати за кордон
Колишній глава Мінагрополітики та фігурант кримінального провадження виїде за межі України на два тижні.
Вищий антикорупційний суд надав дозвіл колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському на виїзд у Німеччину в період з 14 по 28 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.
Так, захисник Сольського просив суд надати дозвіл на виїзд за кордон для проведення медичного обстеження та участі в Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства в Німеччині.
Крім того, суд зобов’язав Державну міграційну службу повернути Сольському закордонний паспорт, своєю чергою ексміністра – віддати паспорт після повернення в Україну.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради та на той час чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Згодом ВАКС обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Пізніше за міністра було внесено заставу.
До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. // ГлавкомTweet