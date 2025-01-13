Вищий антикорупційний (?) суд дозволив ексчинуші, фігуранту кримінальної справи на сотні мільйонів, виїхати за кордон

Колишній глава Мінагрополітики та фігурант кримінального провадження виїде за межі України на два тижні.

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському на виїзд у Німеччину в період з 14 по 28 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Згідно з обраним раніше запобіжним заходом Сольський не мав права відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

Так, захисник Сольського просив суд надати дозвіл на виїзд за кордон для проведення медичного обстеження та участі в Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства в Німеччині.

«Надати дозвіл підозрюваному на виїзд за кордон до Федеративної Республіки Німеччини з 14 січня по 28 січня 2025 року включно для проведення медичного обстеження в Університетській клініці Фрайбурга та участі у Глобальному форумі з питань продовольства та сільського господарства у Берліні», – йдеться в рішенні суду.

Крім того, суд зобов’язав Державну міграційну службу повернути Сольському закордонний паспорт, своєю чергою ексміністра – віддати паспорт після повернення в Україну.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради та на той час чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Згодом ВАКС обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Пізніше за міністра було внесено заставу.

Як повідомлялося, 9 травня 2024 року Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. // Главком