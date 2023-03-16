Вищий антикорупційний суд виправдав ще одного «слугу народу», який не задекларував майно

Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим підозрюваного у недекларуванні майна нардепа від фракції «Слуга народу» Максима Пашковського, не знайшовши у його діях складу кримінального правопорушення.

Вищий антикорупційний суд виправдав підозрюваного у недекларуванні майна народного депутата від фракції «Слуга народу» Максима Пашковського.

«Пашковського Максима Ігоровича визнати невинуватим у вчинені кримінального правопорушення та виправдати у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення», – оголосив вирок головуючий суддя Сергій Мойсак.

Водночас суд не задовольнив клопотання про скасування грошового стягнення, яке було накладене на депутата у зв’язку з неявкою у судові засідання

Під час судових дебатів прокурор попросив визнати нардепа від «Слуги народу» Максима Пашковського винуватим у недекларуванні майна та оштрафувати його на 51 тисячу гривень

«З огляду на встановлені обставини вчиненого підсудним кримінального правопорушення, відсутність обтяжуючих та пом’якшуючих обставин прошу призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функції держави на строк 3 роки», – зазначив прокурор

Після виступу обвинувача головуючий суддя Сергій Мойсак пояснив Пашковському, що той має право подати заяву про закриття кримінального провадження проти нього у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Однак парламентар після нарад з захисниками вирішив виступати у судових дебатах.

Депутат зауважив, що «не отримав жодної вигоди» від недекларування» та заперечив наявність умислу. Він додав, що підписав декларацію «не перевіряючи».

«Однак це свідчить, що я мав мету щось приховати… Я хотів подати декларацію до контролюючого органу. Мої дії це підтверджують», – наголосив Пашковський, зазначивши, що проінформував НАЗК про помилки.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло порушення в декларації нардепа Пашковського. Пізніше на підставі цих матеріалів НАБУ і САП повідомили політику про підозру.

За версією обвинувачення, у декларації за 2020 рік нардепа не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Таким чином, він не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги п. 2 ч. 1 та абз. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». // «Судово-юридична газета»