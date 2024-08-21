Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити нову справу проти глави «Укренерго»

Правоохоронці вважають, що Кудрицький причетний до завдання державі збитків на 716 млн грн

Вищий антикорупційний суд зобов’язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальну справу щодо голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького через завдання державі збитків 716 млн грн. Про це йдеться в рішенні суду від 24 липня, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про кримінальне провадження за фактом завдання державі збитків на 716 млн грн в перші місяці повномасштабної війни. Зокрема, про схему заволодіння електроенергією приватним трейдером «Юнайтед Енерджі» нібито за сприяння керівництва «Укренерго».

У межах цього провадження НАБУ ще 11 квітня 2024 року оголосило про підозру одному з підлеглих Кудрицького – начальнику департаменту адміністратора розрахунків Дирекції ринкових операцій «Укренерго». Однак самому керівнику держкомпанії звинувачення висунуті не були. Тепер Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розслідувати причетність Кудрицького до цієї справи.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов’язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти голови правління державної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди та легалізацію доходів, здобутих корупційним шляхом.

Зокрема, заява про нібито вчинення главою «Укренерго» злочину надійшла до НАБУ 26 червня 2024 року. Йдеться про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209), зловживання службовим становищем (ст. 364) та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368).

Раніше СБУ разом з НАБУ затримали топ-менеджера «Укренерго» за підозрою в привласненні 10 млн грн на закупівлі бронежилетів навесні 2022 року. Сам голова НЕК «Укренерго» Кудрицький проходив по цій справі як свідок. // Главком