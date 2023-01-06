Високопосадовець філії Львівської залізниці вимагав ₴55 000 хабаря за відпуск відпрацьованого щебню

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру начальнику одного із відокремлених підрозділів Регіональної філії «Львівська залізниця» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав у мешканця Львівщини неправомірну вигоду в розмірі 55 000 грн за безперешкодний відпуск відпрацьованої щебеневої суміші, без оформлення відповідних на це документів.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання хабаря.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури