Высокопоставленный полицейский одолжил у коллег $300 тысяч «на закупку урожая зерновых» и пропал

Замначальника управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин несколько дней назад исчез при странных обстоятельствах и перестал выходить на связь.

Как сообщают местные СМИ и подтверждают источники Думской в прокуратуре, причиной исчезновения правоохранителя является огромный долг — он одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов, якобы на закупку урожая зерновых.

В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.

По данным Думской, прямо перед исчезновением патрульный обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. Вернувшись со смены, полицейские недосчитались крупной суммы денег и травматического пистолета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как похожий на Митькина человек покинул квартиру приблизительно в то же время, когда была совершена кража.

На данный момент правоохранитель не выходит на связь и удалился из всех рабочих чатов. По предварительной версии, причиной столь странного поведения могла стать игровая зависимость патрульного.

***

Стали известны некоторые подробности кражи, в которой подозревается фигурант. Так, кражу из квартиры, которую снимали трое правоохранителей, в том числе сам Митькин, совершили еще 22 июля.

В полицию сообщили, что неизвестный, путем подбора ключей от входной двери, проник в квартиру, откуда похитил устройство для отстрела резиновых пуль «ФОРТ» и документы на автомобиль «Мерседес W140», а также деньги в сумме 2000 гривен.