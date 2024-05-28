Витратив майже ₴367 тис. з чужих карток – киянину повідомлено про підозру у шахрайстві

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 24-річному киянину, який розплачувався в торгівельних мережах Києва картками, дані яких викрали його спільники (ч. 4 ст. 190 КК України).

Продавцям товарів через популярний інтернет майданчик у застосунок «Viber» надсилали фішингові посилання на веб-ресурси, що візуально були схожі на справжній сервіс оплати нібито для того, щоб перерахувати гроші і таким чином отримували усі дані банківської картки.

Далі чужу банківську картку підозрюваний додавав до мобільного платіжного сервісу «GooglePay». Потім з використанням платіжного сервісу розраховувався за iPhone останньої моделі та електроніку в торгівельних мережах Києва.

Таким чином з січня по березень 2024 року підозрюваний розплатився чужими грошима за телефони та ноутбук на суму майже 367 тисяч гривень. Куплене він здавав в ломбард, таким чином отримуючи готівку.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура