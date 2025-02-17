Вивезли українських дітей до окупованих територій, де їх змушували змінити громадянство та служити в армії рф, – повідомлено про підозру трьом псевдоосвітянам

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом громадянам України, які сприяли незаконному переміщенню шести українських дітей на тимчасово окуповану територію. Двом жінкам та чоловіку інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Одній із жінок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, підозрювані обійняли посади керівника, заступника та вихователя у створеному окупаційною владою так званому «Херсонському професійному училищі №2».

Одна з фігуранток раніше працювала у цьому навчальному закладі. Всі троє вступили у змову з окупаційною адміністрацією та, шляхом обману і погроз, 7 жовтня 2022 року організували незаконне вивезення шести неповнолітніх вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у с. Степанівка, Херсонської області.

Дітей вивезли до тимчасово окупованого Криму та утримували їх без законних представників. При цьому їм сказали, що це короткострокова поїздка для відпочинку.

Протягом шести місяців викрадених дітей переміщували окупованою територією, змушували навчатися за програмами рф, а також цілеспрямовано готували до служби в збройних силах держави-агресора. Їм насильно видали російські паспорти, а одному з них навіть уже вручили повістку для служби в армії.

Лише завдяки міжнародним та волонтерським організаціям вдалося врятувати двох дітей – їх повернули до України або доправили до нейтральних країн. Доля ще чотирьох досі невідома.

Розслідування триває, його здійснює Головне слідче управління СБУ.

Офіс Генпрокурора