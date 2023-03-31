Виявлено нарколабораторію з «продукцією» на ₴10 млн. та арсенал зброї – судитимуть учасника злочинної групи

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 44-річного уродженця Київської області за фактом організації масового виробництва наркотичних та психотропних речовин з метою подальшого збуту, а також незаконного зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.1 ст. 263 КК України).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний разом із іншими особами у лабораторних умовах налагодили виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах для їх продажу через інтернет-магазини по всій Україні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці провели обшуки на території м. Києва та Київської області. Виявили лабораторію з виготовлення метадону та амфетаміну, а також склад зберігання готової продукції на 10 млн гривень.

У ході слідчих дій вилучено понад 16 кг метадону, 1 кг психотропної речовини амфетамін, понад 100 л прекурсорів, а також 75 одиниць лабораторного обладнання.

Крім того, вилучено 37 гранат різного маркування, 8 запалів УЗРГМ, 5 одиниць вогнепальної зброї та понад 4 тисячі набоїв різного калібру.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Кримінальне провадження відносно інших співучасників виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура