Виїзд ухилянтів з країни під прикриттям релігії: на Черкащині затримали організаторку схеми

Задля уникнення мобілізації та виїзду за кордон мешканка Черкащини «списувала» чоловіків з військового обліку з релігійних мотивів й обіцяла оформити відповідні документи.

У поле зору оперативників Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчих Черкаського райуправління поліції потрапила 33-річна жителька Черкаського району, яка заробляла на охочих уникнути мобілізації. Для цього зловмисниця придумала та реалізувала у життя незвичайну схему.

Вона пропонувала оформити фіктивне членство у одній з релігійній організації, що нібито сповідує пацифізм. На підставі цього чоловіки могли офіційно відмовлятися від служби у армії, апелюючи релігійними переконаннями. У подальшому вона обіцяла оформити дозвіл на виїзд за кордон через ТЦК, стверджуючи, що має «налагоджені зв’язки» з його працівниками.

За домовленістю, жінка брала на себе всі формальності — від оформлення документів та особистого контакту з посадовцями ТЦК до передачі військового квитка замовнику. За це забажала отримати 5 тисяч доларів. При цьому фігурантка зазначала, що частину суми передасть працівникам ТЦК.

Оперативники ДВБ, СБУ та слідчі поліції Черкащини затримали жінку одразу після отримання від чергового «клієнта» грошей та копій особистих документів.

Зловмисниці вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч.2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України