Виїзд ухилянтів за кордон за підробленим іноземним паспортом: викрито чергову злочинну схему

Фігуранти пропонували військовозобовʼязаним придбати підроблений паспорт іноземної держави і з його допомогою виїхати за межі країни. Їм повідомлено про підозру і загрожує до 9 років вʼязниці.

Поліцейські Одещини за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури міста Одеси припинили протиправну діяльність осіб, які організували схему незаконному перетину державного кордону України чоловіками призовного віку за підробленими паспортами громадян інших держав.

Оперативники кіберполіції спільно з управлінням оперативно – розшукової діяльності ПДРУ ДПСУ та слідчі відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області задокументували, що «клієнтів» серед військовозобовʼязаних зловмисники підшукували за допомогою месенджера «Телеграм» та закритих онлайн-спільнот. Вартість своїх послуг фігуранти оцінювали в понад 10 тисяч доларів США.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучено готівкові кошти в сумі майже 10 тис. доларів, мікроавтобус, мобільний телефон та документи.

За результатами одного з фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України і повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі розглядається питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває збір доказової бази щодо спільників підозрюваного, можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України