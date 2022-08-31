Виїзд за кордон за підробленим рішенням суду про позбавлення дружини батьківських прав – на Буковині судитимуть Харків’янина

Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який при спробі перетину держкордону, пред’явив рішення суду з явними ознаками підробки щодо позбавлення його дружини батьківських прав (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, 43-річний харків’янин, достовірно знаючи, що підпадає під заборону виїзду за межі України, намагався перетнути держкордон як одноосібний опікун дитини. Прямуючи разом з 10-річним сином до Румунії через МПП «Порубне» у Чернівецькій області, пред’явив працівникам прикордонної служби для перевірки фіктивне рішення місцевого суду Харкова щодо позбавлення його дружини батьківських прав.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура