Визнання правомірною збройну агресію РФ проти України – адвокату з Буковини повідомлено про підозру

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Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації російських військових (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний підтримує агресивну політику РФ та звинувачує українську владу в розв’язуванні та ескалації конфлікту.

Громадянин  активно коментував дописи росіян на сторінці спільноти у забороненій соціальній мережі “ВКонтакте”, де звинувачував українську владу у  нацизмі та розправі над російськомовним населенням, засуджував Революцію гідності. Крім того, у новинній стрічці російської спільноти, він оприлюднював  відеозаписи з українцями, які займають активну проукраїнську позицію та залишав під цими відео негативні коментарі, називаючи  громадян «Укро-зомбаками».

Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях адвоката наявні ознаки виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України та не визнання територіальної цілісності України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура

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