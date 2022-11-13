Визнання правомірною збройну агресію РФ проти України – адвокату з Буковини повідомлено про підозру

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації російських військових (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний підтримує агресивну політику РФ та звинувачує українську владу в розв’язуванні та ескалації конфлікту.

Громадянин активно коментував дописи росіян на сторінці спільноти у забороненій соціальній мережі “ВКонтакте”, де звинувачував українську владу у нацизмі та розправі над російськомовним населенням, засуджував Революцію гідності. Крім того, у новинній стрічці російської спільноти, він оприлюднював відеозаписи з українцями, які займають активну проукраїнську позицію та залишав під цими відео негативні коментарі, називаючи громадян «Укро-зомбаками».

Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях адвоката наявні ознаки виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України та не визнання територіальної цілісності України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура