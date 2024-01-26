Вже колишній поліцейській з Харківщини оголошено підозру у держзраді

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейській за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, влітку 2022 року підозрювана, перебуваючи в захопленому російськими військовими м. Купʼянськ, перейшла на бік ворога. На той момент вона обіймала українську посаду, а саме була інспекторкою з ювенальної превенції сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Жінка встигла побудувати «офіційні трудові відносини» з окупаційною владою та стала «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Зрадниця займалась оформленням процесуальних документів відповідно до російського законодавства. Найчастіше вона відбирала «пояснення» у місцевих мешканців, завуальовано вишукуючи проукраїнськи налаштованих громадян. Під її підозрою були різні люди: від 16-річного неповнолітнього до 84-річної бабусі.

Крім того, під час «Першого дзвоника» вона охороняла ліцей у Купʼянську, щоб свято пройшло «в русском духе».

Перед деокупацією Харківщини жінка отримала нову посаду — «старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

За роботу на окупантів вона щомісяця отримувала 50 тисяч російських рублів.

Наразі підозрювана переховується від українського слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків), Харківське управління ДВБ НПУ.

Харківська обласна прокуратура