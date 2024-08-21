Вже відсидівший за вбивство чоловік сокирою жорстоко убив сина

Невтримавши агресії, батько наніс декілька ударів сокирою по голові власному сину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. За скоєне зловмиснику може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

До поліції звернулась 60-річна жінка та повідомила, що вдома виявила сина без ознак життя, з численними рубленими ранами голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Проведеними невідкладними оперативно-розшуковими заходами, оперативники обласного управління поліції спільно з працівниками Сумського РУП та працівниками кримінального аналізу ГУНП в Сумській області встановили, що до вчиненого причетний батько потерпілого.

Як з’ясували поліцейські, 62-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік, скориставшись моментом коли його 30-річний син залишився сам вдома, на ґрунті довготривалих неприязних відносин, наніс йому смертельних ударів сокирою по голові. Після вчиненого зловмисник втік з місця події, переодягнувся, та щоб приховати скоєне викинув одяг та знаряддя злочину в річку.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області