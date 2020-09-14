«Взятка помощника»: нардеп Юрченко собирается выйти из фракции «Слуги народа»

Он решил покинуть фракцию на время расследования дела о вероятном взяточничестве со стороны его помощника.

Народный депутат Украины Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции «Слуга Народа» на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции «слуг народа» до разрешения ситуации с «взяткой помощника»», — сообщил Качура.