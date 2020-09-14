«Взятка помощника»: нардеп Юрченко собирается выйти из фракции «Слуги народа»
Он решил покинуть фракцию на время расследования дела о вероятном взяточничестве со стороны его помощника.
Народный депутат Украины Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции «Слуга Народа» на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.
Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.
«Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции «слуг народа» до разрешения ситуации с «взяткой помощника»», — сообщил Качура.
По данным источников LB.ua, выйти из фракции может также депутат Вячеслав Рублев.
«Еще стоит вопрос по Вячеславу Рублеву, потому что он на съезде «За будущее» был», — сообщил собеседник издания.
По словам главы фракции Давида Арахамии, пока заявления от Юрченко нет.
Напомним, о том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники. // LB.ua