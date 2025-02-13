Взято під варту агента рашистів – високопосадовця СБУ Козюру, він зізнався у співпраці з ФСБ РФ

Суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ у вигляді тримання під вартою до 11 квітня. Його заарештували з підозрою у співпраці з ФСБ РФ. Під час засідання він визнав свою вину.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд призначив керівнику центру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 квітня без застави.

За інформацією медіа керівник центру Дмитро Козюра. Під час суду він розповів, що служить в СБУ з 2002 року. Служба підозрює його у співпраці з російською розвідкою з 2018 року.

Обвинувачення запросило тримання під вартою без застави. Прокурор повідомив, що через месенджер Signal Козюра двічі передавав ФСБ інформацію, щодо наслідків ракетних обстрілів. І ще один зафіксований епізод — передача інформації, що містила держтаємницю.

Адвокат запросив домашній арешт. Адвокат підсудного повідомив, що Козюра співпрацює зі слідством та дав проти себе викривальні покази. Також, за словами адвоката, підсудний має призначене медикаментозне лікування та високий тиск.

Прокурор просив суд закрити розгляд засідання. Суд вирішив залишити засідання відкритим, та попросив прокурора утриматись від розголошення інформації, якщо вона містить державну таємницю.