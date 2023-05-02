Взято під варту без застави мешканця Хустщини, який зарубав сокирою товариша

За клопотанням, погодженим прокурором Хустської окружної прокуратури, мешканця с. Велятино взяли під варту без права внесення застави. Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві товариша (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі встановлено, що вдома у підозрюваного між ним і його знайомим стався побутовий конфлікт, який переріс у бійку. Хазяїн будинку наніс потерпілому удари сокирою по голові та обличчю. Одержані тілесні ушкодження виявились несумісними з життям.

За кілька годин після інциденту нападника затримали співробітники поліції. Наразі триває досудове розслідування для збору усіх необхідних доказів і подальшого скерування провадження на розгляд суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури