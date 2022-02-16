Взято під варту чоловіка, який намагався молотком вбити чернівчанина

Нагадаємо: 13 лютого до поліції звернулася чернівчанка та повідомила, що її син отримав тілесні ушкодження внаслідок конфлікту з невідомим. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання медичної допомоги. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру у скоєному злочині.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та криміналісти. Правоохоронці провели першочергові поліцейські заходи та на основі зібраної інформації встановили обставини інциденту.

Працівники поліції з’ясували, що під час розпивання спиртного між двома чернівчанами виникла суперечка. Внаслідок конфлікту 65-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс молотком декілька ударів по голові та тілу свого 44-річного товариша. Потерпілого з переломом носа та забоєм грудної клітки госпіталізований до лікарні.

Правоохоронці оперативно затримали порушника та повідомили йому про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого статтями 15 (Замах на злочин) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 15 лютого суд задовільнив клопотання слідчих поліції та обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою протягом двох місяців.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області