Взято під варту чоловіка, який допоміг окупантам захопити газове підприємство у Куп’янську та обійняв там «руководящую должность»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 56-річному мешканцю м. Куп‘янськ за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів під час окупації міста підтримав російських загарбників.

Спочатку він допоміг ворогам створити фейковое «газовое предприятие» на матеріально-технічній базі українського підприємства. У червні минулого року окупанти призначили його там «руководителем».

При цьому чоловік достовірно знав, що так зване «предприятие» буде діяти з метою співпраці з представниками держави-агресора та за їх завданням здійснювати забезпечення діяльності магістральних газопроводів шляхом підкачки газу з рф, заздалегідь відключившись від газотранспортної системи України.

На цій «посаді» підозрюваний надавав вказівки своїм підлеглим рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів, використовуючи захоплену техніку українського підприємства.

Також він надав у користування приміщення підприємства для розміщення автомобілів «народної міліції» з метою їх збереження від обстрілів.

За роботу на ворога чоловік мав отримувати 50 тисяч російських рублів, проте через деокупацію регіону гроші від «нової влади» йому так і не надійшли.

Правоохоронці викрили чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура