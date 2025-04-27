Взято під варту чоловіка, який ножем поранив двох людей у Черкасах

Нагадаємо, 24 квітня близько 19:00 години на зупинці громадського транспорту у Черкасах під час сутички 45-річний фігурант дістав ніж та вдарив ним 22-річного потерпілого у груди, а 21-річного — у ногу. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області