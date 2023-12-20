Взято під варту чоловіка, який приніс поховальний вінок під двері рівненського журналіста

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури обрано запобіжний захід підозрюваному у погрозах вбивством та насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 345-1 КК України).

За даними досудового розслідування, 25-річний житель обласного центру на початку липня цього року виконав напис «Вічна пам’ять, світла пам’ять … від вдячних читачів» на спеціальній стрічці до поховального вінка, який у подальшому був залишений під дверима 42-річного рівнянина, головного редактора місцевої інформагенції.

Завдяки скоординованим діям поліцейських та прокурорів проведено масштабну успішну роботу. Кілька місяців правоохоронці встановлювали причетних та збирали доказову базу. Попри те, що злочин був ретельно спланований і зловмисники діяли в умовах конспірації – правоохоронцям вдалося встановити та відслідкувати автівки та маршрути руху потенційно причетних осіб, коло їх спілкування та мобільний трафік.

Проаналізовано сотні публікацій в соцмережах та телеграм-каналах, допитано 19 свідків, проведено близько 10 санкціонованих обшуків у фігурантів провадження, ряд судових експертиз, а також інших слідчих та процесуальних дій.

Результати цієї роботи стали доказовою базою для повідомлення про підозру безпосередньому виконавцю злочину. Він тривалий час переховувався від слідства, але зрештою з’явився на судове засідання, де йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення 414 240 грн застави. Зі слідством чоловік не співпрацює і показів ніяких не дає.

Наразі правоохоронці здобувають фактичні дані щодо причетності інших осіб до планування та вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури