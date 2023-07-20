Взято під варту чоловіка, який у ході конфлікту жорстоко побив знайомого

У квартирі зловмисник побив товариша кулаками та втік. Слідчі повідомили йому про підозру, наступні вісім років він може провести за ґратами.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Обсерваторній невідомий побив чоловіка. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба, правоохоронці затримали зловмисника, 1998 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У рамках досудового розслідування ми встановили, що у квартирі між двома знайомими стався конфлікт. У результаті порушник наніс не менше десяти ударів руками потерпілому. За висновком лікарів, у чоловік забій головного мозку та множинні забої м’яких тканин».

Наразі слідчі за процесуального погодження із Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва