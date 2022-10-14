Взято під варту чоловіка, який застрелив жителя Новосанжарської територіальної громади

За процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури жителю Білицької територіальної громади повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Також за клопотанням слідчого та прокурора Кобеляцьким районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, 11 жовтня цього року, перебуваючи неподалік місця свого проживання 60-річний чоловік вистрілив із мисливської гладкоствольної рушниці у 63-річного жителя Новосанжарської територіальної громади, який приїхав до господаря оселі для з’ясування стосунків. У подальшому потерпілий помер на місці скоєння злочину від крововтрати.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії здійснюються відділенням поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури