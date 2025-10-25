Взято під варту чоловіків, які на вокзалі у Шепетівці втрьох жорстоко побили перехожого

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури трьом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні групою осіб хуліганства та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 296 КК України).

Посеред ночі у серпні цього року спільники в стані сп’яніння перебували на залізничному вокзалі у м. Шепетівка. Один з них лише тиждень тому звільнився з місць позбавлення волі.

Там затіяли суперечку з перехожим та напали на нього з кулаками. Не зупинили їх ані прохання потерпілого, ані його супутниці.

Коли чоловік упав на землю, безжально били ногами в голову та по тілу, що спричинило переломи 8 ребер та ушкодження легень.

Припинили протиправні дії лише працівники поліції. Життя потерпілого врятовано завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.

Усім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Шепетівського районного управління ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури