Взято під варту двох чоловіків, які побили та пограбували військового в Харкові

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом 38-річним чоловікам у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків перебували поблизу підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній у Харкові, де побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину.

Правоохоронці оперативно встановили зловмисників і затримали їх в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування — СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура