Взято під варту двох зловмисників, які у Харкові ледве не до смерті побили чоловіка

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Завдяки злагодженій, кропіткій та професійній роботі прокурорів, працівників Управління карного розшуку, Слідчого управління, полку поліції особливого призначення, КОРДу, ХРУП №3 ГУНП в Харківській області із залученням можливостей управління кримінального аналізу встановлено осіб, які причетні до жорстокого побиття чоловіка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 13 жовтня по вул. Бакуліна у м. Харкові був скоєний напад на 38-річного чоловіка.

Зловмисниками виявились двоє безробітніх чоловіків 41 та 30 років. Вони завдали більше 10 ударів руками та ногами по тілу потерпілого. Їхні дії були помічені свідками, проте зловмисники встигли втекти з місця злочину.

Нині потерпілий перебуває на лікуванні.

1 листопада 2023 року правоохоронці провели більше 30 санкціонованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей, в ході яких вилучено речові докази.

Слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова задоволено клопотання сторони обвинувачення: обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура