Взято під варту директора одного з комунальних закладів Київщини, викритого на хабарі у $15 тис. за вплив на ВЛК

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директора одного з комунальних закладів Київщини в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора одного з комунальних закладів Київщини, обіцяв військовозобов’язаному вплинути на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття останнього з військового обліку. За свої послуги він вимагав 15 тис. дол.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 1,8 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводження Білоцерківського РВ ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура