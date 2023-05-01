Взято під варту директора підприємства, який заволодів на ремонті трьох доріг на Харківщині понад ₴2,3 млн.

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання прокурора обласної прокуратури та взяв під варту до 21 червня 2023 року включно директора ТОВ, який підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України). Також суд визначив заставу для підозрюваного: сума дорівнює 2 321 660 гривень.

Як повідомлялось раніше, у 2018 році між держпідприємством та ТОВ укладено договори про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Моначинівка – Прилютове, Вільшана – Новоєгорівка та Тавільжанка – Петропавлівка.

Проте директор ТОВ вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт із використанням меншої кількості асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. Проте в офіційні документи службовець забезпечив внесення відомостей про те, що нібито все зроблено відповідно до умов договору.

На підставі переданих держпідприємству документів на рахунок ТОВ надійшли бюджетні кошти за роботи, які фактично в повному обсязі виконані не були. Свої незаконними діями директор спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 2,3 млн гривень. Вказані порушення підтверджено висновками судових будівельно-технічних експертиз.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура