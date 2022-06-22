Взято під варту хмельничанина, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького повідомлено про підозру 28-річному хмельничанину у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, дівчинка зайшла до вбиральні одного із торгових центрів міста, коли невідомий чоловік силоміць відчинив двері кабінки, та не дивлячись на прохання дитини припинити протиправні дії, примусив 16 – річну потерпілу до статевого акту.



Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури