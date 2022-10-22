Взято під варту колаборанта, який обійняв посаду «патрульного» під час окупації Балаклії

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія чоловік активно співпрацював з представниками РФ.

29-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду «патрульного» у псевдооправоохороному органі.

Так, колаборант охороняв адміністративні будівлі, ринок та «слідкував» за громадським порядком, щоб «нова влада» почувала себе спокійно у місті.

Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Ізюмського районного відділу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура